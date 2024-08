SpaceX lancia un veicolo cargo privato Cygnus: rifornimenti per la ISS | VIDEO

MeteoWeb

SpaceX ha lanciato oggi un veicolo cargo privato verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), nel secondo decollo della giornata dell’azienda. Un razzo Falcon 9 che trasportava il cargo Cygnus è decollato dalla Cape Canaveral Space Force Station in Florida alle 17:02 (ora italiana) di oggi dopo un ritardo di un giorno causato dal maltempo. Circa otto minuti dopo il lancio, il primo stadio del razzo è atterrato a Cape Canaveral come previsto. Quindi, a poco meno di 15 minuti dal decollo, il Cygnus si è dispiegato dallo stadio superiore del Falcon 9 nell’orbita terrestre bassa.

Il lancio di oggi ha dato il via alla missione NG-21, così chiamata perché è il 21° volo cargo Cygnus verso la ISS.

Il veicolo Cygnus che vola su NG-21 si chiama S.S. Richard “Dick” Scobee, in onore dell’astronauta della NASA che comandò la sfortunata missione STS-51-L dello Space Shuttle Challenger. Scobee e i suoi sei compagni di equipaggio morirono quando il Challenger esplose poco dopo il decollo il 28 gennaio 1986.

Il cargo trasporta circa 3.720kg di rifornimenti, tra cui una serie di attrezzature scientifiche. Tra gli esperimenti ci sono Rotifer-B2, che studierà gli effetti del volo spaziale sulla riparazione del DNA nella specie di rotiferi Adineta vaga, e MVP Cell-07, che esaminerà come si comporta il tessuto epatico biostampato o ingegnerizzato in microgravità. Anche due minuscoli cubesat faranno un giro sulla ISS su NG-21, come parte del programma ELaNa (Educational Launch of Nanosatellites) della NASA. La coppia si dispiegherà dalla ISS dopo che Cygnus arriverà alla stazione.

Il primo stadio del razzo Falcon 9 torna a terra in sicurezza

L’arrivo è previsto per martedì 6 agosto, poco dopo le 9 del mattino (ora italiana). Si prevede che il cargo Cygnus rimarrà attraccato alla ISS fino a gennaio 2025, quando partirà per bruciare nell’atmosfera terrestre.

Anche il cargo Progress russo è monouso; il terzo cargo per la ISS attualmente operativo, la capsula Dragon di SpaceX, è riutilizzabile e ammara in sicurezza nell’oceano tramite paracadute al termine delle sue missioni.

Il lancio di NG-21 è stato il secondo di una doppia iniziativa di SpaceX: ore prima del lancio di Cygnus, un Falcon 9 ha lanciato 23 satelliti Internet Starlink dell’azienda in orbita dalla base spaziale Vandenberg in California.

