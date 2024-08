Spazio: razzo esplode durante un lancio di prova in Scozia | VIDEO

Il motore di un razzo del produttore di razzi tedesco Rocket Factory Augsburg (Rfa) è esploso durante un lancio di prova in uno spazioporto nelle Shetland, in Scozia. La società ha spiegato che nessuno è rimasto ferito nell’incidente allo spazioporto di SaxaVord a Unst avvenuto la sera di lunedì 19 agosto.

Rfa sta eseguendo test del motore a SaxaVord, l’unico spazioporto di lancio di razzi verticali con licenza completa dell’Europa occidentale, in vista del primo lancio di razzi verticali del Regno Unito. Le riprese del test di ieri mostrano il motore che esplode sulla rampa di lancio, con l’intera struttura poi avvolta dalle fiamme.

Un portavoce di Rfa ha spiegato che “la rampa di lancio è stata salvata ed è protetta, la situazione è sotto controllo e qualsiasi pericolo immediato è stato mitigato”. Rfa afferma che sta ora lavorando con lo spazioporto e le autorità per scoprire cosa ha portato all’incidente. La società ha tenuto il suo primo test motore sul sito a maggio.

The BBC posted the video of RFA’s First Stage anomaly 🚨 pic.twitter.com/z8wTqfCqHH

— Space Voyaging (@SpaceVoyaging) August 19, 2024