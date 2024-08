Spazio, Urso: “Italia leader nel settore, sorpassa la Francia”

MeteoWeb

L’argomento sostenuto dal quotidiano francese “La Tribune” secondo il quale l’Italia sta superando la Francia nel settore aerospaziale “è un riscontro oggettivo, di cui persino i francesi hanno dovuto prender atto“: è quanto ha affermato il Ministro per le Imprese ed il Made in Italy Adolfo Urso in un’intervista al Corriere della Sera.

“Abbiamo costruito in questi due anni una strategia di crescita sullo Spazio che sta già portando cospicui risultati, sin dalla ministeriale del novembre 2022 in cui raggiungemmo una intesa trilaterale con Francia e Germania sull’accesso allo spazio dell’Europa e nel contempo consolidando le posizioni con Gran Bretagna e Stati Uniti. Siamo tornati a essere i protagonisti dello Spazio, come dimostra anche la legge quadro sulla Space Economy, in esame alla Camera,” ha proseguito Urso.

La Francia ha criticità nel settore dei piccoli satelliti, l’Italia invece “ha dimostrato di saperci fare grazie ai programmi dell’ASI e alla costellazione Iride. Di qui la tesi del sorpasso dell’Italia“.

