Stasera giochi di prestigio cosmici, Saturno “sparirà” dietro la Luna

La notte tra il 20 e il 21 agosto 2024 ci regalerà uno degli eventi astronomici più affascinanti dell’anno: l’occultazione di Saturno da parte della Luna. Questo raro fenomeno offrirà agli appassionati di astronomia l’opportunità di osservare un momento magico in cui il pianeta con gli anelli scomparirà dietro il disco lunare, creando uno spettacolo suggestivo e imperdibile.

Saturno e la Luna, un duetto celeste

Stasera, a partire dalle prime ore della notte, Saturno sarà visibile nel cielo orientale, in compagnia della Luna, nella costellazione dell’Acquario. Grazie al progressivo anticipo dell’orario in cui sorge il pianeta, l’osservazione della congiunzione sarà possibile prima della mezzanotte, un’opportunità rara per coloro che non sono soliti restare svegli fino a tardi. La Luna e Saturno appariranno così vicini da poter essere coperti dal mignolo di una mano tesa al cielo, creando un quadro celeste di straordinaria bellezza.

L’occultazione di Saturno

Il culmine di questa danza celeste si verificherà al termine della notte, quando Saturno verrà occultato dalla Luna. A Roma, il pianeta inizierà a scomparire dietro il bordo lunare alle 05:34 del mattino, un momento che sarà osservabile anche da altre località italiane con leggere variazioni di orario. A Milano, l’occultazione inizierà alle 05:31, mentre a Palermo alle 05:37. Tuttavia, il risveglio del giorno porterà con sé la fine dello spettacolo: l’occultazione terminerà infatti poco prima dell’alba, quando il cielo inizierà a schiarirsi, rendendo difficile vedere Saturno emergere nuovamente da dietro la Luna.

Altri protagonisti della notte

Se l’attenzione sarà rivolta principalmente a Saturno e alla Luna, gli appassionati di astronomia con un telescopio a disposizione potranno tentare di osservare un altro pianeta nascosto in bella vista: Nettuno. Questo remoto pianeta, visibile solo con l’ausilio di un buon telescopio o di binocoli potenti, apparirà sotto e alla sinistra della Luna. Sebbene sia difficile da individuare a causa della sua distanza e della luminosità ridotta, Nettuno potrà essere riconosciuto grazie al suo caratteristico colore blu, dovuto alle nubi colorate che lo avvolgono.

Una notte da non perdere

La notte del 20 agosto rappresenta quindi un’occasione imperdibile per osservare uno degli spettacoli celesti più affascinanti dell’anno. Anche se non sarà necessario un telescopio per ammirare la congiunzione tra Saturno e la Luna, un’ottica di qualità potrà arricchire l’esperienza, rivelando dettagli nascosti come i deboli anelli di Saturno o il distante Nettuno. Tuttavia, per chi desidera godersi lo spettacolo senza strumenti, basterà alzare gli occhi al cielo e lasciarsi incantare da questo raro e suggestivo duetto celeste.

