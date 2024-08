Storico flyby della sonda JUICE, le FOTO sono mozzafiato

MeteoWeb

La sonda JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer) dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha recentemente completato un flyby storico e senza precedenti attorno alla Terra e alla Luna. Questo evento rappresenta un passo cruciale nel lungo viaggio che la porterà a esplorare Giove e le sue lune ghiacciate.

I flyby di JUICE

Lanciata il 14 aprile 2023, la sonda JUICE ha come obiettivo finale il sistema gioviano, che raggiungerà nel luglio del 2031. Tuttavia, prima di arrivare a destinazione, JUICE dovrà effettuare una serie di flyby attorno a Venere, previsti per il 2024, e nuovi passaggi ravvicinati attorno alla Terra nel 2026 e 2029. Queste manovre di assist gravitazionale sono fondamentali per indirizzare la sonda verso Giove, permettendo correzioni di traiettoria con un consumo minimo di carburante.

Il doppio storico flyby di JUICE è iniziato con un passaggio ravvicinato alla Luna il 19 agosto 2024, alle 21:15 UTC. Questa manovra ha permesso alla sonda di orientarsi verso la Terra, che ha raggiunto poco più di 24 ore dopo, il 20 agosto alle 21:56 UTC. Durante questi flyby, la gravità della Luna e della Terra ha giocato un ruolo chiave nel rallentare la sonda, riducendo così la sua velocità complessiva e permettendole di cambiare traiettoria.

Al suo punto più vicino alla Terra, JUICE si trovava a circa 6.840 km sopra il Sud/Est asiatico e l’Oceano Pacifico. Durante il sorvolo, la sonda ha colto l’opportunità di catturare immagini del nostro pianeta con le sue fotocamere a bordo, aggiungendo preziosi dati visivi al suo archivio scientifico.

Manovre delicate, doppio obiettivo

I flyby hanno avuto un duplice scopo: ridurre la velocità di JUICE e correggere la sua traiettoria verso Venere. Il passaggio vicino alla Luna ha rallentato la sonda di circa 3.219 km/h, mentre il flyby della Terra ha ulteriormente ridotto la velocità di 17.220 km/h. Queste manovre hanno anche deviato la traiettoria di JUICE di 100 gradi rispetto alla rotta originale, mettendola sulla strada giusta per Venere.

Questa delicata manovra ha richiesto una navigazione ultra-precisa in tempo reale, ma ha permesso di risparmiare circa 150 kg di carburante. Questo risparmio sarà fondamentale per consentire a JUICE di avvicinarsi alla luna gioviana Ganimede più di quanto inizialmente previsto.

Secondo Ignacio Tanco, responsabile delle operazioni spaziali di JUICE, “il flyby assistito dalla gravità è stato perfetto; tutto è andato senza intoppi, e siamo stati entusiasti di vedere JUICE avvicinarsi così tanto alla Terra“. La preparazione per questa manovra è iniziata un mese prima, con piccoli aggiustamenti alla rotta della sonda, e il suo progresso è stato attentamente monitorato dal 17 al 22 agosto.

Oltre a dirigere la sonda verso la sua nuova traiettoria, il flyby ha offerto l’opportunità di effettuare controlli preliminari sugli strumenti scientifici a bordo. Durante l’avvicinamento alla Luna, tutti e 10 gli strumenti erano attivi, mentre 8 erano operativi durante il passaggio ravvicinato alla Terra. I dati raccolti durante questi flyby, inclusi quelli acquisiti dalla fotocamera JANUS ad alta risoluzione, saranno presto resi disponibili dall’ESA.

Claire Vallat, scienziata responsabile delle operazioni della sonda, ha spiegato: “Il tempismo e la posizione di questo doppio flyby ci permettono di studiare a fondo il comportamento degli strumenti di JUICE. Ciò accade abbastanza presto nel viaggio di JUICE, consentendoci di utilizzare i dati per preparare gli strumenti all’arrivo su Giove“.

Il successo di queste manovre segna un altro importante traguardo nella missione JUICE, avvicinando l’umanità a nuove scoperte sui misteriosi mondi ghiacciati che orbitano attorno a Giove.

