Al via la svolta meteo, primi nubifragi e calo termico da Nord a Sud | LIVE

L’ondata di caldo è ormai agli sgoccioli: aria fresca e temporali spazzeranno via le alte temperature, a causa dell’arrivo di una perturbazione nordatlantica, che attraverserà tutte le regioni tra oggi e domani. La fase di forte maltempo è alimentata dal contrasto tra una massa d’aria temperata atlantica e quella caldissima e umida preesistente. È alto il rischio di violenti nubifragi, grandinate, raffiche di vento e possibili alluvioni lampo.

I primi rovesci e temporali hanno colpito nelle scorse ore Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. Piogge anche al Sud, con precipitazioni sulla costa campana e in Basilicata. Le precipitazioni sono state accompagnate da un primo calo termico di 4-5 gradi in media. Al momento, gli accumuli più significativi (dalla mezzanotte) sono i seguenti: 61 mm nel quartiere Sestri Ponente di Genova, 59 mm in zona Erzelli a Genova, 55 mm a Ceranesi (GE), 51 mm nel quartiere Oregina di Genova e a San Colombano Certenoli (GE), 49 mm a Pisa, 45 mm a Soriso (NO), 36 mm a Barzio (LC), 27 mm a Fidenza (PR), 23 mm a Paladina (BG).

