Paura per Gianmarco Tamberi: “vomito sangue, non so che ho”. Corsa con l’ambulanza in ospedale a Parigi

“Sono passate 10 ore e la colica renale ancora non è passata.

Il dolore che sento da questa mattina, per quanto forte, è nulla confronto a quello che sto provando dentro. Anche quella che era la mia ultima certezza sta per svanire….. Sono appena stato portato in pronto soccorso in ambulanza dopo aver vomitato due volte sangue. Ora mi faranno altri esami per capire che cosa sta succedendo, vi aggiorno perché i tantissimi messaggi che sto ricevendo e l’amore che mi state dimostrando, quanto meno merita una risposta. Tutto ho sognato per questo giorno tranne di vivere un incubo così…😔“. Lo ha scritto pochi minuti fa Gianmarco Tamberi sul suo profilo Instagram pubblicando la sua foto con la flebo in ambulanza, la moglie Chiara Bontempi che gli stringe la mano.

Tamberi ha avuto un calcolo renale, che d’estate sono più frequenti perché una delle principali cause, oltre la familiarità, è la disidratazione. I calcoli renali sono molto comuni, solitamente si risolvono in pochi giorni, ma provocano un dolore paragonabile a quello del parto.

Tamberi ne aveva già avuto uno la scorsa settimana, pochi giorni prima di partire per Parigi. Aveva avuto la febbre alta, passata proprio il giorno delle qualificazioni, quando era stato abbastanza sottotono rispetto ai suoi standard ma comunque era riuscito a conquistare la finale. Fino a ieri sembrava che tutto andasse per il meglio, e Tamberi era sempre più carico per difendere la medaglia d’oro vinta alle Olimpiadi di Tokyo tre anni fa.

E invece stanotte l’annuncio shock: “E’ tutto finito. Stanotte un’altra colica renale. Non so come faro, ma andrò in pedana“. Adesso il peggioramento e il trasferimento d’urgenza in ospedale: un’altra colica renale sembra fermare il sogno del campionissimo del salto in alto. Sembra perchè poco dopo Tamberi con un altro post dall’ospedale ha scritto che alle 19 sarà in pista per la finale.

