L’ex uragano Debby flagella gli USA: 6 morti tra Florida e Georgia, allagamenti in South Carolina | FOTO

Almeno 6 persone sono morte in Florida e Georgia e alcuni centri abitati in South Carolina sono stati sommersi dall’acqua dopo che l’ex uragano Debby ha continuato a risalire lentamente la costa orientale, scaricando oltre 30 cm di pioggia in alcuni punti lungo il suo percorso. La tempesta ha generato almeno 2 tornado, ha bloccato le strade in diverse città, ha allagato le case e ha fatto temere il crollo di più di una diga.

