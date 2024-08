La potente tempesta geomagnetica diventa “severa”, l’aurora boreale sorprende Europa e USA | FOTO

MeteoWeb

Ieri una potente tempesta geomagnetica di livello G4 ha colpito la Terra, innescata da una serie di eruzioni solari di grande intensità. È quanto ha confermato lo Space Weather Prediction Center della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), che ha segnalato l’evento come uno dei più rilevanti degli ultimi mesi. Sebbene la tempesta si sia attenuata in queste ore, dopo avere colorato i cieli di Europa (foto nella gallery) e USA si prevede che le aurore boreali saranno visibili ancora tra Stati Uniti e Canada, grazie a un’attività geomagnetica ancora presente nell’atmosfera.

Tempesta geomagnetica: raggiunto livello 4, oggi livello 2

Le tempeste geomagnetiche di livello G4, come quella registrata ieri, possono avere effetti significativi sui satelliti, sulle reti elettriche e sui sistemi di comunicazione radio. Tuttavia, lo SWPC NOAA ha rassicurato che la maggior parte di questi impatti possono essere mitigati grazie a un preavviso tempestivo. “Gli impatti potenziali di una tempesta di questo livello includono il degrado delle comunicazioni ad alta frequenza alle alte latitudini e un aumento della resistenza sui satelliti in orbita bassa terrestre,” hanno spiegato gli esperti SWPC. Attualmente, non si prevede un ulteriore aumento dell’attività geomagnetica.

La tempesta ha raggiunto il suo picco intorno alle 17 ora italiana, per poi iniziare a indebolirsi. Secondo le previsioni, una tempesta moderata di livello G2 potrebbe persistere anche nelle prossime ore.

Dalla tempesta geomagnetica all’aurora boreale

Le tempeste geomagnetiche si verificano quando masse di plasma solare, note come espulsioni di massa coronale (CME), eruttano dalle macchie solari e si scontrano con il campo magnetico terrestre. Questi scontri accelerano le particelle solari cariche lungo le linee del campo magnetico della Terra, dirette verso i poli, dove eccitano le molecole nell’atmosfera, provocando l’emissione di luce sotto forma di aurore.

Attività solare intensa

L’attività solare è particolarmente intensa in questo periodo, con almeno 5 CME che si sono dirette verso la Terra dal 10 agosto, secondo lo SWPC NOAA. Alcune di queste CME hanno dato vita a spettacolari aurore visibili in tutto il mondo, con osservatori che hanno riferito di aver visto lo spettacolo in Europa (foto nella gallery) e negli USA fino al Sud del Texas, Arizona e Colorado.

Per osservare al meglio le aurore, è consigliabile allontanarsi dalle fonti di luce artificiale, utilizzando eventualmente una mappa del cielo scuro. Le aurore possono essere viste ad occhio nudo, ma una fotocamera di uno smartphone potrebbe catturare lo spettacolo celeste con una sensibilità ancora maggiore.

La scala SWPC NOAA

Lo Space Weather Prediction Center della NOAA misura le tempeste geomagnetiche su una scala che va da G1 (minore) a G5 (estrema). Lo scorso maggio, una tempesta estrema di livello G5 ha colpito la Terra, risultando in uno degli eventi solari più potenti degli ultimi 20 anni. Quella tempesta ha causato malfunzionamenti temporanei dei satelliti e irregolarità nelle reti elettriche in alcune parti del mondo, rendendo visibili le aurore boreali anche in Italia.

Il ciclo solare

Le espulsioni di massa coronale e le potenti tempeste geomagnetiche si verificano più frequentemente durante il periodo di massima attività nel ciclo solare di 11 anni, noto come massimo solare. Il massimo solare dell’attuale ciclo era inizialmente previsto per il 2025, ma alcuni ricercatori sospettano che possa essere già iniziato.

Aurora e Perseidi

Infine, in un’ulteriore manifestazione spettacolare della natura, gli osservatori del cielo hanno assistito a un raro evento naturale: lo sciame meteorico delle Perseidi ha coinciso con l’aurora boreale. Il picco dello sciame meteorico delle Perseidi, previsto annualmente quando la Terra attraversa i detriti lasciati dalla Cometa Swift-Tuttle, è stato arricchito dalla presenza inaspettata delle aurore, creando un doppio spettacolo celeste che ha meravigliato il mondo.

