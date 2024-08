Tempesta tropicale Ernesto si rafforza, pronta a trasformarsi in un uragano dopo avere colpito Porto Rico

MeteoWeb

La tempesta tropicale Ernesto è pronta a trasformarsi in uragano dopo avere sfiorato Porto Rico, mentre il centro della tempesta si sposta appena a Nord/Est dell’isola su un percorso verso le Bermuda. I meteorologi hanno emesso un avviso per uragano per le Isole Vergini americane e britanniche, nonché per le piccole isole portoricane di Vieques e Culebra, che sono molto gettonate tra i turisti. “Dato che c’è la possibilità che Ernesto diventi un uragano mentre si trova vicino alle Isole Vergini, resta in vigore un avviso di allerta uragano,” ha affermato il National Hurricane Center degli Stati Uniti.

La tempesta si è spostata sulle Isole Vergini americane martedì notte ora locale. Dopo aver superato Porto Rico, si prevede che si sposterà in acque aperte e si avvicinerà alle Bermuda venerdì. Piogge intense hanno colpito Porto Rico e forti venti hanno trasformato il colore dell’oceano in un turchese lattiginoso.

Tempesta tropicale Ernesto: forti venti e piogge intense a Humacao, Porto Rico

L’ultimo aggiornamento fornito riportava Ernesto a 95 km a Est-Nord/Est di San Juan, Porto Rico, nella tarda serata di martedì ora locale. In quel momento faceva registrare venti massimi sostenuti di 100 km/h e si muoveva verso Nord/Ovest a 28 km/h.

Ernesto Rodríguez del National Weather Service statunitense ha avvertito che la traiettoria della tempesta potrebbe cambiare man mano che si avvicina a Porto Rico. “Non dobbiamo abbassare la guardia,” ha affermato.

Martedì mattina ora locale Ernesto ha colpito l’isola caraibica francese di Guadalupa, dove le autorità hanno chiuso diverse strade principali e hanno avvertito che la qualità dell’acqua potabile sarebbe stata compromessa per diversi giorni. Nel frattempo, la tempesta ha abbattuto un paio di alberi ad Antigua e ha interrotto l’erogazione di energia elettrica nella maggior parte dell’isola. Ernesto ha anche costretto alla cancellazione di decine di voli da e per Porto Rico.

Ernesto è la 5ª tempesta a cui è stato dato un nome nella stagione degli uragani atlantici di quest’anno.

