La tempeste Maria travolge il Nord del Giappone: piogge record, 315 mila evacuati

La tempesta tropicale Maria ha colpito nelle scorse ore il Nord del Giappone, scaricando in sole 24 ore una quantità di pioggia equivalente a quella di 2 mesi. Sebbene sia classificata come una “forte tempesta tropicale“, quindi con potenza inferiore a quella di un tifone, “Maria” ha toccato terra intorno alle 08:30 ora locale, vicino alla città di Ofunato, nella regione di Iwate, a Nord/Est dell’isola principale di Honshu. Le autorità locali non hanno segnalato feriti, ma circa 315mila residenti sono stati evacuati, e circa 2mila persone hanno passato la notte tra domenica e lunedì nei rifugi.

La tempesta ha già avuto conseguente significative sui trasporti, con diversi voli cancellati nel Nord del Giappone. Japan Airlines ha annullato 78 voli nazionali, colpendo 7.039 passeggeri, mentre la compagnia aerea ANA ha cancellato 8 voli, come riportato dall’emittente NHK. Anche i collegamenti ferroviari regionali sono stati sospesi, ma il servizio della ferrovia ad alta velocità continua a operare. La tempesta, accompagnata da raffiche di vento fino a 126 km/h, si sta attualmente spostando verso Nord/Ovest a una velocità di 15 km/h e dovrebbe raggiungere il Mar del Giappone in serata.

