Una scossa di terremoto magnitudo 2.5 è stata registrata alle 01:49 dall’INGV in Basilicata: l’epicentro è stato localizzato a Castelsaraceno, in provincia di Potenza, e l’ipocentro a 11 km di profondità. Il sisma è stato avvertito anche in alcuni Comuni limitrofi. Non si registrano danni a persone o cose.

