Terremoto Calabria, decine di scosse nella Sila Greca: cresce la paura

MeteoWeb

Continua a tremare la terra nella Sila Greca, in Calabria, tra Mandatoriccio, Longobucco e Rossano in provincia di Cosenza, dove ieri sera alle 21:43 si è verificato un forte terremoto di magnitudo 5.0. Per fortuna la scossa è stata a 21.0km di profondità: solo per questo motivo non ci sono stati danni rilevanti. Ma migliaia di persone hanno trascorso la notte fuori casa per la paura. Una paura che cresce alla luce delle continue scosse che stanno interessando la zona anche oggi.

La “replica” più forte è stata di magnitudo 3.1 alle 22:53 di ieri sera. Poi ci sono state tante scosse minori, in continuazione: l’ultima poco fa, alle 12:05. La terra trema in continuazione, dopotutto dopo un terremoto così forte come quello di ieri sera è normale che ci siano numerose ulteriori scosse sismiche. Il timore, però, è che se ne verifichino altre di tale intensità. La protezione civile si è riunita ieri in Unità di Crisi a Roma, in stretto contatto con le autorità locali che stanno gestendo i sopralluoghi per accertare eventuali danni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.