Terremoto M. 5 in Calabria, paura da Napoli a Messina: protezione civile convoca unità di crisi

Un forte terremoto ha colpito il nord della Calabria alle 21:43 di oggi, giovedì 1 agosto. Il terremoto ha avuto magnitudo 5, profondità di 21km ed epicentro nei pressi di Mandatoriccio, in provincia di Cosenza. La gente è in fuga dalle case; si temono danni. Il terremoto è stato avvertito anche in Puglia, Basilicata e Campania, fino a Napoli e Bari.

“Forte scossa di terremoto di magnitudo 5 con epicentro a Pietrapaola, nel Cosentino, ma avvertita in tutta la Calabria. Tanta paura, gente in strada, e comprensibile preoccupazione”, afferma Roberto Occhiuto, Presidente della Regione Calabria. “La macchina della Protezione Civile regionale, con l’ausilio dei Vigili del Fuoco, si è immediatamente messa in moto, e in questi minuti sta verificando – anche attraverso la collaborazione di tanti amministratori locali, a cominciare dal sindaco di Pietrapaola, Manuela Labonia – eventuali danni a persone o cose”, ha aggiunto.

“A seguito dell’evento sismico registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle ore 21.43 di oggi, giovedì 1° agosto, a 3 km da Pietrapaola (Cosenza), con magnitudo 5.0, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della Protezione Civile. La scossa è stata avvertita dalla popolazione ma dalle prime verifiche non risulterebbero segnalazioni di danni a persone o cose. Il Capo Dipartimento, Fabio Ciciliano, ha convocato per le ore 23 l’Unità di Crisi, per fare il punto con le autorità locali e con le strutture operative di protezione civile“. Così una nota del del Dipartimento della Protezione Civile.

Alle sale operative dei Vigili del Fuoco al momento non sono arrivate segnalazioni di danni né richieste di soccorso. In corso verifiche. “In questo momento sono in strada, qui a Cosenza la scossa è stata sentita in modo meno forte rispetto ad altre parti. Nella nostra città non ci sono situazioni allarmanti, so che in altre zone fuori da Cosenza la gente è scesa in strada e si sono registrate situazioni di maggiore panico ma al momento non abbiamo notizie di situazioni allarmanti”, ha detto il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, intervenendo a Rainews.

L’analisi INGV

Poco a sud dell’area colpita questa sera, “tra Cirò e San Giovanni in Fiore, recentemente si sono verificati due terremoti di magnitudo Mw 4.0 il 24 maggio e il 29 maggio, all’interno di una sequenza sismica con circa 260 terremoti”, segnala l’INGV in un approfondimento pubblicato sul blog INGVterremoti.

“Storicamente nell’area si è verificato il 25 aprile 1836 un forte terremoto di magnitudo stimata pari a 6.2 che ha provocato danni in molte località fino al X grado della scala MCS nella località di Crosia (CS). Dalla mappa si evince un risentimento in un’area molto vasta della Calabria in modo analogo a quanto avvenuto con l’evento odierno”, viene spiegato.

La zona interessata dal terremoto di questa sera – spiegano gli esperti INGV – “è caratterizzata da pericolosità sismica alta, come testimoniato dalla Mappa della pericolosità sismica del territorio nazionale (MPS04) e dai forti terremoti avvenuti in passato”.

“La mappa di scuotimento sismico (SHAKEMAP) dell’evento di oggi calcolata dai dati delle reti sismiche e accelerometriche INGV e DPC mostra dei livelli di scuotimento stimato fino quasi al V grado MCS”.

“L’evento sismico è stato risentito in tutta la Calabria e in area molto vasta che comprende Puglia, Basilicata, Campania e Sicilia“, concludono gli esperti INGV.

