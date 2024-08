Terremoto ai Campi Flegrei: paura a Napoli e Pozzuoli, gente in strada

MeteoWeb

La terra torna a tremare nell’area dei Campi Flegrei. Alle ore 21:23 di oggi, venerdì 30 agosto, si è verificato un terremoto di magnitudo 3.7 con epicentro a Pozzuoli. L’evento si è verificato a 2,4km di profondità. Paura nella popolazione a Pozzuoli, ma anche a Bacoli e in molte zone di Napoli, da Fuorigrotta a Bagnoli fino ai Colli Aminei. La gente scesa in strada spaventata dalla scossa.

Dalle ore 21.16, come segnalato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei, con l’evento maggiore registrato di magnitudo 3.7. In seguito all’evento, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile. La scossa è stata avvertita dalla popolazione ma dalle prime verifiche al momento NON sono stati segnalati danni.

