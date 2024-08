MeteoWeb

Scossa di terremoto registrata in Calabria, in provincia di Catanzaro. Il sisma ha fatto registrare una magnitudo ML 2.6 ed è avvenuto a 3 km a Sud da Serrastretta, in provincia di Catanzaro, oggi 2 agosto alle ore 17:44, con ipocentro ad una profondità di 3 km.

Non si segnalano danni a persone o cose.

