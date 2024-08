Terremoto, paura a Los Angeles: scossa con epicentro in città

MeteoWeb

Trema la California, con un terremoto di magnitudo 4.4 che ha colpito oggi Los Angeles alle 21:20 italiane. L’Us Geological Survey, in un primo momento aveva registrato un’intensità pari a 4.7, salvo poi rivederla al ribasso. La scossa ha avuto il suo epicentro in piena città, quindi è stata avvertita distintamente dalla popolazione, nonostante l’intensità non fortissima, che non ha fatto registrare, al momento, alcun danno. Grande paura, però, nella popolazione della metropoli californiana.

L’ipocentro è stato localizzato a soli 11km di profondità, per questo motivo il risentimento sismico è stato notevole nelle zone epicentrali.

