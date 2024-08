Archeologia: testa di Zeus in marmo di età romana scoperta al tempio di Afrodite in Turchia

MeteoWeb

Una testa di Zeus in marmo di età romana, risalente al II o III secolo d.C., è stata scoperta dagli archeologi dell’Università di Istanbul e dell’Istituto Archeologico Tedesco durante gli scavi in Caria (Anatolia occidentale). “Tornata alla luce del sole dopo secoli, la testa di marmo mostra lo splendore di Zeus, il dio più potente e importante della mitologia greca“, ha dichiarato in un comunicato il Ministro turco della Cultura e del Turismo, Mehmet Nuri Ersoy. La scoperta è avvenuta vicino al tempio di Afrodite, nell’antica città di Afrodisia.

La testa del dio del cielo e del tuono del pantheon greco è alta 66 centimetri. “Il magnifico lavoro di traforo sui capelli e sulla barba è opera di uno dei migliori laboratori di scultura di Afrodisia“, afferma il team congiunto di archeologi turchi e tedeschi. “La raffinata rappresentazione della potente immagine divina conferisce alla testa un effetto potente”.

Gli scavi sono stati effettuati circa cinquanta metri a ovest del tempio di Afrodite. Questo tempio, dedicato alla dea dell’amore e della bellezza, era un luogo di culto durante l’antichità. Questa scoperta arricchisce la nostra comprensione dell’arte e della cultura locale in epoca romana. Inoltre, dà un’idea più precisa delle decorazioni al centro dei gioielli architettonici della città. “Il nostro lavoro continuerà senza sosta per trasmettere il ricco passato dell’Anatolia alle generazioni future“, ha sottolineato il Ministro Mehmet Nuri Ersoy.

