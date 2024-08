Il potente tifone Shanshan si avvicina al Giappone, colpirà l’isola di Kyushu

MeteoWeb

Il Giappone ha emesso un’allerta mentre il potente tifone Shanshan si avvicinava alla regione sudoccidentale con forti piogge e venti, spingendo Toyota a sospendere le attività in tutti i suoi stabilimenti nazionali. Anche le compagnie aeree e gli operatori ferroviari hanno cancellato alcuni servizi nei prossimi giorni, poiché il tifone, classificato come “molto forte“, fa registrare venti a 50 metri al secondo con raffiche fino a 70 metri al secondo.

“È richiesta la massima cautela poiché le previsioni indicano forti venti, onde alte e maree alte mai viste finora“, ha avvertito l’Agenzia meteorologica giapponese. Secondo quanto affermato dalla JMA, nei prossimi giorni si prevede che Shanshan colpirà l’isola giapponese sudoccidentale di Kyushu e si avvicinerà alle regioni centrali e orientali, tra cui la capitale Tokyo, nel corso del fine settimana.

Le autorità hanno emesso ordini di evacuazione per oltre 800mila residenti nella prefettura di Kagoshima a Kyushu e nelle prefetture centrali di Aichi e Shizuoka. Ad Aichi, 2 persone ritenute residenti in una casa crollata in una frana durante forti piogge sono date per disperse. Tre residenti della casa sono stati estratti dalle macerie, secondo quanto ha riportato l’emittente pubblica NHK.

Toyota ha comunicato che sospenderà le attività di tutti i 14 stabilimenti in Giappone da mercoledì sera a giovedì mattina.

