Il tifone Shanshan inizia a sferzare il Giappone: una vittima, allerta massima

MeteoWeb

Il tifone Shanshan ha iniziato a scaricare pioggia su alcune parti del Giappone oggi, lasciando una vittima e diversi feriti mentre le autorità meteorologiche hanno emesso allerte di massimo livello nel sud del Paese, che si prevede sarà il settore più colpito. L’Agenzia meteorologica giapponese afferma che il tifone Shanshan è destinato a raggiungere il Kyushu meridionale domani, giovedì 29 agosto, dove prevede fino a 600mm di pioggia in 24 ore. Ha anche affermato che il tifone porterà forti venti, onde alte e precipitazioni significative nella maggior parte del Paese, in particolare nella prefettura di Kagoshima.

Il tifone sta colpendo al momento l’isola di Yakushima e l’isola maggiore del Kyushu, nel sud del Giappone, con venti massimi a 180km/h.

Forti piogge hanno colpito la città centrale di Gamagori, dove una frana ha sepolto una casa con cinque persone all’interno. Quattro di loro sono state salvate, ma una è morta in seguito e una quarta è stata trovata priva di sensi. I soccorritori stanno cercando la quinta persona, secondo il dipartimento di gestione dei disastri della città.

Decine di voli nazionali che collegano città e isole del sud-ovest saranno cancellati fino a venerdì 30 agosto. Le compagnie ferroviarie giapponesi hanno affermato che la maggior parte dei treni ad alta velocità e dei servizi ferroviari locali hanno funzionato normalmente oggi, ma molti sull’isola di Kyushu saranno sospesi domani. Misure simili potrebbero essere adottate sull’isola principale di Honshu fino a domenica 1 settembre. Anche i servizi postali e di consegna sono stati sospesi nella regione di Kyushu e supermercati e altri negozi hanno annunciato piani di chiusura anticipata.

La preoccupazione delle autorità

Le autorità meteorologiche e governative sono preoccupate per i danni ingenti che il tifone potrà provocare mentre spazzerà lentamente l’arcipelago giapponese nei prossimi giorni, minacciando inondazioni e frane e paralizzando trasporti, aziende e attività quotidiane.

Il Ministro della gestione dei disastri Yoshifumi Matsumura, in una riunione della task force, ha affermato che il tifone potrebbe causare livelli “senza precedenti” di venti violenti, onde alte, mareggiate e forti piogge. Ha esortato i residenti sulla traiettoria prevista di Shanshan ad adottare misure precauzionali in anticipo, ad esempio controllando i rifugi più vicini per rimanere al sicuro. Matsumura ha anche esortato le persone, in particolare gli anziani, a non esitare e a mettersi al riparo ogni volta che c’è qualche preoccupazione per la sicurezza. Il governo ha anche annullato le sue esercitazioni annuali anti-terremoto programmate per domenica 1 settembre per liberare risorse di risposta al disastro.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.