Tornado dal Lago Erie si riversa sulla costa: danni a Buffalo | FOTO e VIDEO

Una tromba marina ha iniziato a vorticare dal Lago Erie e si è riversata nel centro di Buffalo, a New York, oggi, danneggiando alcuni edifici. La Polizia di Buffalo ha detto che una segnalazione di un possibile tornado è arrivata intorno alle 12:50 locali.

Secondo la contea di Erie, dal lago la tromba marina si è riversata sulla costa nel LaSalle Park e poi ha continuato su Niagara Street dove ha divelto il tetto di un edificio. Il video mostra detriti che vengono lanciati in aria attorno al tornado mentre gli automobilisti continuano a viaggiare, senza rendersi conto del vortice. Ci sono stati diversi edifici danneggiati e semafori senza corrente dopo il tornado ma nessuno è rimasto ferito, secondo la Polizia.

Secondo lo Storm Prediction Center della NOAA, la contea di Erie era a un livello di rischio 2 su 5 per condizioni meteorologiche avverse oggi. A partire da questa mattina, un fronte freddo si è spostato nella zona, portando condizioni meteorologiche attive, tra cui temporali. Un’allerta per temporali e allerte marittime erano in vigore per Buffalo in quel momento, inclusa la possibilità di trombe marine.

Le trombe marine sono abbastanza comuni sui Grandi Laghi, ma è raro vederne una spostarsi sulla costa. Questi vortici si formano quando l’aria fredda si sposta su acque più calde; solitamente sono di breve durata.

Foto





