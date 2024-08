Toscana, sub di 65 anni muore all’isola di Giannutri

MeteoWeb

Tragedia all’isola di Giannutri, in Toscana. Poco dopo mezzogiorno, è stato attivato l’intervento del 118 della Asl Toscana sud-est a Cala Spalmatoio, per il soccorso a un sub di 65 anni riemerso incosciente. Sul posto sono intervenuti la Croce Rossa Argentario, l’elisoccorso Pegaso 2, la capitaneria di Porto e le forze dell’ordine. Purtroppo non c’è stato nulla da fare: i soccorritori hanno solo potuto constatare il decesso dell’uomo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.