Tragedia a Canistro: muore investito un altro orso marsicano

E’ morto l’orso marsicano investito questa notte sulla ex superstrada del Liri all’altezza dello svincolo di Canistro. Il ritrovamento del corpo dell’orso tra la vegetazione ha sollevato una certa preoccupazione per la fauna selvatica. Non dimentichiamoci che l’anno scorso morì investito l’orso Juan Carrito amatissimo in tutto l’Abruzzo. Ora la morte di quest’altro orso marsicano per investimento.

Sulla vicenda interviene l’Associazione Italina Difesa Animali ed Ambiente AIDAA che in una nota annuncia la presentazione nei prossimi giorni di un esposto per chiedere la verifica di quanto accaduto ma soprattutto gli animalisti insistono come fanno da anni sulla necessità di costruire i ponti erbosi che permetterebbero il passaggio degli orsi e degli altri selvatici senza mettere a repentaglio ogni volta la loro vita e anche quella degli automobilisti.

