Tragedia a Courmayeur: alpinista precipita sul Colle Eccles, morto

Tragedia a Courmayeur: il Soccorso Alpino valdostano è intervenuto questa mattina per il recupero di un alpinista morto dopo esser precipitato sul Colle Eccles, sul Monte Bianco, versante del ghiacciaio del Freney, a 3.900 metri. Le operazioni di riconoscimento sono state affidate al soccorso alpino della Guardia di Finanza. I due compagni, illesi, saranno portati a Courmayeur a disposizione della Guardia di Finanza per definire la dinamica e le cause dell’incidente.

