Tragedia a Palermo: bambino di tre anni muore annegato in piscina

Una tragedia ha colpito oggi il quartiere di Sferracavallo a Palermo, dove un bambino di tre anni è morto annegato nella piscina di casa. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio, quando i genitori del piccolo stavano riposando all’interno della villa situata in via del Tritone.

La tragedia del bambino morto in piscina

Secondo le prime ricostruzioni, il bambino, che avrebbe compiuto tre anni il giorno successivo, è uscito in giardino da solo e si è avvicinato alla piscina. Purtroppo, il piccolo è caduto in acqua ed è annegato. Il padre, preoccupato dall’assenza del figlio, ha iniziato a cercarlo disperatamente. Il suo terrore si è materializzato quando ha trovato il corpo del bambino nella piscina. Senza perdere tempo, ha chiamato i soccorsi, ma nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari del 118 e del medico rianimatore, per il piccolo non c’è stato nulla da fare.

La comunità locale è rimasta profondamente scossa dall’accaduto. Nella zona della villa, una frequentata borgata marinara particolarmente vivace durante l’estate, molte persone conoscevano la famiglia del bambino e la notizia della tragedia ha generato un’ondata di dolore e solidarietà.

Le indagini sull’incidente sono ora nelle mani degli agenti del commissariato San Lorenzo, che stanno cercando di ricostruire con esattezza quanto accaduto. Al momento, la priorità è comprendere se ci siano state eventuali negligenze o se si sia trattato di un tragico incidente imprevedibile. La perdita del bambino ha lasciato un vuoto incolmabile e ha ricordato a tutti quanto sia fragile la vita e quanto sia importante la vigilanza, specialmente in presenza di bambini piccoli.

