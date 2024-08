Tragedia in Germania: crolla hotel a Kröv, un morto e diverse persone sotto le macerie

MeteoWeb

Tragedia in Germania: crollato parzialmente un albergo a Kröv, nella Renania-Palatinato. Una persona è morta e 8 sono rimaste intrappolate sotto le macerie. Il bilancio è stato confermato dalla Polizia. Tra le persone ancora da trarre in salvo, alcune sono ferite in modo grave. “Diverse persone sono riuscite a lasciare in modo autonomo l’edificio,” ha spiegato la Polizia. I rischi di ulteriori crolli hanno inizialmente rallentato i soccorsi, secondo quanto riportano i media locali. Gli edifici adiacenti sono stati evacuati.

Kröv si trova a un centinaio di km da Francoforte, non lontano dal confine con il Lussemburgo. L’incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri: quando un piano dell’edificio è crollato, nell’hotel erano presenti 14 persone (5 si sono salvati). Le squadre di vigili del fuoco inviate sul posto sono riuscite a comunicare con alcune delle persone intrappolate sotto le macerie. Il corpo della vittima non è stato ancora recuperato

