Tragedia sul Gran Sasso: escursionista di 56 anni perde la vita in un incidente

Una giornata di tragedia ha scosso il massiccio del Gran Sasso, dove un uomo di 56 anni ha perso la vita dopo una drammatica caduta. L’incidente è avvenuto mentre l’escursionista si trovava sulla parete del monte Pizzo Cefalone. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, l’elicottero del 118, proveniente dall’Aquila e in collaborazione con il Soccorso Alpino (Cnsas), non è riuscito a salvare la vita dell’uomo. Le operazioni di recupero della salma si sono concluse appena poche ore fa.

Il medico anestesista rianimatore a bordo dell’Elisoccorso regionale, insieme al Tecnico di Elisoccorso del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo, ha constatato il decesso del malcapitato una volta arrivato sul luogo dell’incidente. “Non ha potuto far altro che constatare il decesso causato dai traumi riportati durante la caduta“, ha confermato il medico.

Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’accaduto, mentre le autorità competenti proseguono con le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

