Trovato morto escursionista disperso in Valle Aurina

È stato trovato morto il turista tedesco di 64 anni disperso da lunedì 29 luglio sulle montagne sopra Predoi, in Valle Aurina, in Trentino Alto Adige. Dopo il ritrovamento del suo zaino lungo la via Lausitzer e dell’auto in un parcheggio a Predoi, oggi i soccorritori hanno trovato il materassino e il sacco a pelo e a poca distanza la salma dell’escursionista tedesco, in un punto roccioso fra le cime Schüttalkopf e Schroppa.

