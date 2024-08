Turismo estivo in Italia, boom di presenze straniere

MeteoWeb

L’estate 2024 ha mostrato un quadro complesso per il turismo in Italia, secondo un’indagine di Assoturismo Confesercenti e del Centro Studi Turistici di Firenze. I pernottamenti sono diminuiti dello 0,7% rispetto allo stesso trimestre del 2023, con una flessione più accentuata per i turisti italiani (-2,9%) e una crescita delle presenze straniere (+1,6%). In particolare, il turismo balneare ha subito una diminuzione del 2%, con cali anche per montagna e terme. Tuttavia, il turismo culturale è rimasto stabile grazie ai visitatori internazionali.

La domanda italiana è scesa in tutte le principali tipologie di località turistiche, con cali più significativi per località balneari, termali e dei laghi. Tra i mercati europei, la Francia, la Polonia, i Paesi Bassi, la Repubblica Ceca e il Belgio hanno mostrato una crescita, mentre austriaci, tedeschi e britannici hanno registrato delle flessioni. A livello globale, sono aumentati i flussi da Stati Uniti, Australia, Brasile, Canada e Corea, mentre sono calati i turisti provenienti da Cina, Giappone, India e Paesi Arabi. Regionalmente, solo il Nord/Ovest ha visto una leggera crescita (+0,4%), mentre il Nord Est, il Centro e il Sud e Isole hanno registrato diminuzioni.

