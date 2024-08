Turista inghiottita da voragine 8 giorni fa: sospese le ricerche in Malesia

MeteoWeb

A Kuala Lumpur, capitale della Malesia, sono state sospese le ricerche di una turista indiana letteralmente inghiottita da una voragine. Il 23 agosto, una strada ha ceduto e Vijaya Lakshmi Gali è finita nella voragine che si è aperta sotto ai suoi piedi, profonda 8 metri. Un paio di scarpe sarebbero l’unica sua traccia trovata dai soccorritori.

Per riuscire a salvare la donna di 48 anni sono stati coinvolti nelle operazioni cani da soccorso, fotocamere e georadar concepiti per la ricerca di dispersi. Ma all’ottavo giorno di ricerche – riferisce The Strait Times – è stato giudicato troppo rischioso l’intervento dei sommozzatori. Le autorità hanno riferito di “vari fattori” che hanno portato all'”interruzione dell’operazione, compresa la sicurezza del personale dei soccorsi”. E hanno fatto sapere che sarà la Polizia a decidere i prossimi passi.

Giovedì 29 agosto, due sommozzatori si sono calati nella voragine, ma poi sono stati fatti risalire per i rischi legati all’intervento. Ad alimentare i timori è stata anche una seconda voragine che si è aperta a circa 50 metri da quella che ha inghiottito la turista dopo che nelle scorse settimane forti piogge non hanno risparmiato Kuala Lumpur.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.