Un fulmine disegna un cuore nel cielo di Reggio Emilia

Un temporale estivo nella zona di Casalgrande Alto ha regalato un momento straordinario, catturato dall’obiettivo del fotografo Michele Sensi. Nel tardo pomeriggio di giovedì, un fulmine ha disegnato una forma inequivocabile di un cuore nel cielo, immortalato da Sensi con una fotografia che ha rapidamente fatto il giro del web.

L’immagine del fulmine a forma di cuore

L’immagine, che ha immediatamente conquistato il cuore degli utenti sui social media, è stata scattata da Sensi intorno alle 17, mentre osservava l’orizzonte durante un temporale.

La foto del cuore è diventata subito virale, suscitando l’entusiasmo di numerosi appassionati di meteorologia e non solo. Sensi ha ricevuto un’ondata di apprezzamenti, con commenti e messaggi che lodavano la sua abilità nel catturare un fenomeno tanto raro quanto affascinante. L’effetto della pubblicazione della foto è stato immediato anche sui profili social di Sensi, con un raddoppio dei follower su Instagram in pochi giorni.

Un fenomeno raro

Quando si parla di fulmini che assumono forme particolari, come un cuore, è importante capire che si tratta di un fenomeno raro e affascinante, influenzato da una serie di fattori atmosferici e tecnici.

Struttura del temporale e dinamiche delle nuvole

I fulmini si originano all’interno delle nubi temporalesche, dove si accumulano grandi quantità di elettricità statica. Le nuvole temporalesche, chiamate cumulonembi, sono caratterizzate da correnti ascensionali e discendenti molto potenti. Queste correnti possono influenzare la traiettoria dei fulmini. Quando il campo elettrico all’interno della nube raggiunge un’intensità sufficiente, si verifica una scarica elettrica che cerca il percorso di minor resistenza verso il suolo.

Se durante un temporale le correnti ascensionali e discendenti creano un certo tipo di turbolenza, è possibile che la scarica elettrica segua un percorso meno lineare e più curvilineo. Questo può dar luogo a forme particolari nel cielo, come quella che ha assunto la forma di un cuore nel caso di Reggio Emilia.

Fattori ambientali e influenza degli ostacoli

La presenza di ostacoli naturali o artificiali, come montagne, edifici o alberi, può anche influenzare la traiettoria del fulmine. Questi ostacoli possono alterare il percorso della scarica elettrica, deviarla o farle assumere configurazioni più complesse. In certi casi, le condizioni ambientali possono far sì che il fulmine sembri seguire una forma particolare.

Effetti di riflessione e scie del fulmine

Un altro aspetto da considerare è come le scie lasciate dai fulmini e la riflessione della luce possono influenzare la percezione della forma. I fulmini possono illuminare l’atmosfera circostante e creare effetti visivi che amplificano o modificano l’aspetto della loro traiettoria. Una fotografia scattata con un’esposizione lunga, ad esempio, può catturare più di un singolo lampo e creare l’illusione di una forma continua o unita, come un cuore.

Interpretazione fotografica

Infine, il modo in cui un fotografo cattura un fulmine può influenzare notevolmente l’apparenza finale della foto. Le tecniche fotografiche, come la lunghezza dell’esposizione e l’angolo di ripresa, possono enfatizzare particolari dettagli o forme del fulmine che non sarebbero visibili a occhio nudo. In alcuni casi, un effetto ottico dovuto alla tecnica di ripresa può far sembrare che il fulmine abbia una forma specifica.

