L’Uragano Debby si abbatte sul Sud/Est degli USA: blackout e gravi inondazioni, 5 morti | FOTO e VIDEO

Almeno 5 persone sono morte a causa dell’uragano Debby, che si è abbattuto sulla Florida nelle scorse ore, per poi indebolirsi e trasformarsi in tempesta tropicale. Si prevede che nei prossimi giorni Debby causerà ancora gravi inondazioni in alcune parti della Georgia e della Carolina del Nord e del Sud. Il National Hurricane Center ha lanciato l’allarme per il rischio inondazioni “pericolose per la vita” poiché la “tempesta che si muove lentamente” sta provocando “piogge torrenziali“.

Debby ha toccato terra lunedì mattina ora locale come uragano di 1ª categoria nella regione di Big Bend, sulla costa del Golfo della Florida. Le autorità hanno riportato che tra le vittime c’è anche un ragazzo di 13 anni, ucciso dalla caduta di un albero su una casa mobile nella cittadina di Levy County, nei pressi di Gainesville.

Nella contea di Hillsborough, nei pressi di Tampa, un camion ha sbandato in un canale durante la tempesta. L’autista è stato trovato morto. Nella contea di Dixie, appena a Ovest di Gainesville, le autorità hanno riferito che una donna e un 12enne sono morti in un incidente stradale avvenuto domenica sera. Nella Georgia meridionale, un altro decesso, un 19enne, è stato segnalato dopo che un grosso albero è caduto sul portico di una casa a Moultrie.

Il movimento lento della tempesta potrebbe causare “inondazioni catastrofiche”, ha affermato Jamie Rhome, vicedirettore del National Hurricane Center.

Tra le altre cose, secondo quanto ha riferito la US Border Patrol, le onde e i forti venti di Debby hanno contribuito a fare spiaggiare 25 pacchi di cocaina, per un valore di oltre 1 milione di dollari, nelle Florida Keys.

In Florida, circa 150mila case e aziende sono rimaste senza corrente elettrica lunedì notte, secondo PowerOutage.com. Altri 36mila residenti in Georgia e South Carolina sono stati colpiti da blackout.

Si prevede che la tempesta sfiorerà la costa, colpendo la Georgia sudorientale e la carolina del Nord e del Sud martedì e mercoledì, per poi spostarsi nell’entroterra vicino alla costa della Carolina del Sud giovedì.

Prima che la tempesta toccasse terra, il governatore della Florida Ron DeSantis aveva dichiarato lo stato di emergenza per 61 delle 67 contee della Florida.

Uragano Debby: gravi danni a Live Oak in Florida

