USA, piogge incessanti in New Jersey: strade come fiumi a Englewood | VIDEO

Una violenta ondata di maltempo ha colpito il Nord del New Jersey (USA) nella notte di martedì, provocando danni estesi e situazioni critiche nelle strade. Le forti tempeste hanno causato allagamenti significativi in diverse località, mettendo in difficoltà i residenti e i soccorritori.

Le segnalazioni indicano che numerose strade in città come Leonia, Englewood, Bogota, Alpine, Lyndhurst, Hillsdale, West Orange e Hackensack sono state sommerse dall’acqua, intrappolando numerosi automobilisti. In particolare, Hackensack è stata gravemente colpita: “Quasi metà della città di Hackensack è allagata. Non guidate nelle aree inondate. Evitate Hackensack se possibile. Se siete in strada, cercate un diner o un luogo asciutto e aspettate che l’acqua si ritiri,” ha avvertito il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Hackensack su X.

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Hackensack ha confermato attraverso un aggiornamento su Facebook di aver effettuato “molti soccorsi” per assistere gli automobilisti bloccati.

