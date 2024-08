Vaccino nasale: la nuova speranza contro il Covid e altri virus respiratori

MeteoWeb

La ricerca scientifica ha fatto un passo avanti significativo nella battaglia contro le infezioni respiratorie con l’introduzione di un innovativo vaccino nasale. Questo nuovo approccio potrebbe rappresentare una svolta cruciale, riuscendo a superare una delle principali limitazioni dei vaccini tradizionali: la capacità di prevenire la trasmissione del virus.

Il nuovo vaccino contro il Covid e le altre infezioni respiratorie

Uno studio condotto dalla Washington University School of Medicine di St. Louis ha messo in luce le potenzialità dei vaccini mucosali, sviluppati per essere somministrati tramite spray nasale o per bocca. I risultati, pubblicati sulla rivista Science Advances, offrono una nuova speranza non solo per combattere il Covid-19, ma anche per affrontare altre minacce virali come l’aviaria, considerata da molti esperti come una potenziale nuova pandemia.

Nonostante i vaccini anti-Covid-19 siano stati una delle conquiste scientifiche più significative degli ultimi anni, con un impatto positivo nel salvare milioni di vite, i vaccini iniettabili hanno dimostrato una limitazione cruciale: la loro incapacità di fermare completamente la diffusione del virus. Questi vaccini sono stati estremamente efficaci nel ridurre la gravità della malattia e i tassi di mortalità, ma non sono riusciti a impedire la trasmissione del virus da una persona all’altra.

L’avanzata dei vaccini mucosali

In contrasto, i vaccini nasali mostrano una promettente capacità di affrontare questo problema. Il recente studio sui criceti ha evidenziato che i criceti vaccinati con un vaccino nasale anti-Covid non hanno trasmesso il virus ad altri criceti, interrompendo efficacemente il ciclo di trasmissione. Questo risultato è particolarmente rilevante poiché i vaccini tradizionali iniettabili non sono riusciti a ottenere lo stesso effetto.

“Per prevenire la trasmissione virale è necessario mantenere bassa la quantità del patogeno nelle vie aeree superiori. Meno virus c’è, meno è probabile che si possa infettare qualcun altro tossendo, starnutendo o anche solo respirando“, spiega Jacco Boon, professore di medicina, microbiologia molecolare e patologia e immunologia alla Washington University. “Questo studio dimostra che i vaccini mucosali sono superiori ai vaccini iniettabili nel limitare la replicazione virale e nel prevenire la trasmissione del virus a un’altra persona. In una situazione epidemica o pandemica – assicura l’esperto – questo è il tipo di vaccino su cui puntare.”

L’innovativo vaccino nasale potrebbe non solo cambiare il modo in cui affrontiamo il Covid-19, ma anche migliorare la risposta a future epidemie e pandemie. Con la capacità di prevenire la trasmissione virale direttamente nei luoghi di ingresso del patogeno, come il naso e la bocca, i vaccini mucosali potrebbero essere un elemento chiave nella strategia globale per contenere le malattie respiratorie infettive.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.