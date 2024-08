Videogiochi e salute mentale: studio giapponese svela benefici inaspettati

MeteoWeb

Nel contesto attuale, dove il mondo dei videogiochi è diventato una componente centrale della cultura popolare e dell’intrattenimento, la questione dell’impatto di questi giochi sulla salute mentale è più rilevante che mai, hanno dei benefici? Un recente studio pubblicato su Nature Human Behaviour ha sollevato un interessante dibattito, presentando risultati che sfidano alcune delle percezioni prevalenti. La ricerca condotta da Hiroyuki Egami e dal suo team ha esaminato un campione di 97.602 persone in Giappone per valutare come la proprietà e l’uso di console di videogiochi influenzino il benessere psicologico. Questo articolo si propone di esplorare in dettaglio i risultati dello studio, le sue implicazioni e i contesti che potrebbero averne influenzato i risultati.

Videogiochi e percezioni pubbliche

La relazione tra videogiochi e salute mentale è da lungo tempo oggetto di dibattito, ma ci saranno davvero benefici? Da un lato, i videogiochi sono stati accusati di avere effetti negativi, con l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che ha incluso il “disturbo da gioco” nella sua classificazione internazionale delle malattie, definendo questa condizione come una forma di comportamento patologico legato al gioco. Dall’altro lato, vi sono studi che suggeriscono effetti positivi, come il miglioramento delle competenze cognitive e sociali.

L’argomento è complicato da una serie di fattori, tra cui il tipo di gioco, la durata del tempo trascorso a giocare e le caratteristiche individuali dei giocatori. Tuttavia, molte delle prove scientifiche disponibili fino ad oggi non hanno fornito un legame chiaro e consistente tra i videogiochi e la salute mentale, lasciando spazio a interpretazioni contrastanti.

Lo studio

L’innovazione dello studio condotto da Egami risiede nella sua metodologia unica e nella dimensione del campione. Durante il periodo della pandemia di COVID-19, tra il 2020 e il 2022, si è verificata una carenza di console di gioco in Giappone. Per far fronte a questa situazione, i rivenditori hanno utilizzato un sistema di lotteria per distribuire due diversi modelli di console ai consumatori. Questa situazione ha creato una condizione naturale di casualità che Egami e il suo team hanno saputo sfruttare per la loro ricerca.

Il campione di 97.602 partecipanti è stato intervistato su una serie di aspetti rilevanti: dalla partecipazione alla lotteria e la proprietà di una console di gioco alla durata del tempo di gioco, fino alla valutazione della salute mentale e della soddisfazione della vita. I ricercatori hanno incluso una vasta gamma di età, da 10 a 69 anni, e hanno considerato diverse prefetture del Giappone, garantendo così una rappresentazione equilibrata della popolazione.

Un aspetto cruciale dello studio è stato l’uso di un algoritmo di apprendimento automatico progettato per inferenze causali. Questo approccio ha permesso di isolare e analizzare con maggiore precisione l’effetto diretto della proprietà di una console e del tempo di gioco sul benessere psicologico, riducendo il rischio di confondimenti e variabili estranee.

Benefici e limiti dell’utilizzo dei videogiochi

I risultati dello studio hanno messo in luce alcuni effetti sorprendenti. In generale, la proprietà di una console di gioco e la partecipazione al gameplay sono state associate a miglioramenti significativi nella salute mentale dei partecipanti. I dati indicano che avere una console di gioco è correlato a una maggiore soddisfazione della vita e a una riduzione dello stress psicologico. Questi risultati suggeriscono che, contrariamente a quanto spesso ipotizzato, i videogiochi possono avere effetti positivi sul benessere psicologico se utilizzati in modo equilibrato.

Tuttavia, i benefici non sono stati uniformi per tutti i partecipanti. L’analisi ha rivelato che i vantaggi psicologici tendono a diminuire quando il tempo dedicato ai videogiochi supera le tre ore al giorno. Questo punto è cruciale, in quanto indica che, sebbene i videogiochi possano apportare benefici, è essenziale moderare la durata del tempo di gioco per evitare effetti contrari. Questo aspetto sottolinea l’importanza di un uso consapevole e bilanciato delle console di gioco.

Il ruolo della Pandemia

È fondamentale considerare che lo studio è stato condotto durante un periodo di particolare stress globale dovuto alla pandemia di COVID-19. Questo contesto potrebbe aver influito sui risultati, rendendo difficile determinare se gli effetti positivi riscontrati siano stati amplificati o attenuati dalla situazione pandemica. L’isolamento sociale e le restrizioni imposte durante la pandemia hanno certamente avuto un impatto significativo sul benessere psicologico, e i videogiochi potrebbero aver offerto una forma di evasione e supporto durante un periodo particolarmente difficile.

Inoltre, le caratteristiche individuali dei partecipanti, come la loro situazione familiare, il loro stato economico e il loro stato di salute generale, potrebbero aver influenzato i risultati. Questi fattori possono aver modificato la percezione e l’esperienza del gioco, rendendo necessari ulteriori studi per isolare e comprendere meglio l’impatto diretto dei videogiochi.

Prospettive future

Lo studio di Egami e colleghi rappresenta un avanzamento significativo nella comprensione della relazione tra videogiochi e benessere mentale. I risultati evidenziano che, contrariamente alla visione prevalentemente negativa spesso associata ai videogiochi, esiste un potenziale positivo che può essere realizzato attraverso un uso moderato e consapevole. Tuttavia, è essenziale non trarre conclusioni affrettate e considerare il contesto in cui i dati sono stati raccolti.

Le implicazioni di questo studio sono rilevanti sia per i ricercatori che per i professionisti della salute mentale. Da un lato, i ricercatori dovrebbero continuare a esplorare le complessità dell’impatto dei videogiochi, considerando variabili aggiuntive e diversi contesti. Dall’altro lato, i professionisti della salute mentale potrebbero integrare i videogiochi come parte di strategie di benessere, utilizzandoli come strumenti per migliorare la qualità della vita dei loro pazienti, a condizione che siano utilizzati con moderazione e in modo mirato.

