Vietnam, bimbo si perde nella foresta: ritrovato vivo dopo 5 giorni

Un vero e proprio miracolo si è verificato nella provincia nord-occidentale di Yen Bai, in Vietnam. Un bambino di 6 anni, scomparso da 5 giorni, è stato ritrovato vivo nel cuore di una foresta. Il piccolo, Dang Tien Lam, si era smarrito il 17 agosto mentre giocava in un ruscello insieme ai suoi 9 fratelli. Secondo le testimonianze locali riportate dalla BBC, si era avventurato tra le colline circostanti, perdendo l’orientamento.

Lam è stato ritrovato a circa 6 km dal punto in cui era scomparso, seduto tra i cespugli di manioca, troppo debole per stare in piedi. Durante quei giorni, è riuscito a sopravvivere nutrendosi di foglie, frutti selvatici e bevendo acqua di ruscello. Le autorità locali hanno descritto il suo ritrovamento come un “miracolo“, sottolineando che, nonostante la disavventura, Lam si trova in buone condizioni di salute. Per le ricerche, erano state mobilitate oltre 150 persone, tra cui poliziotti, soldati e volontari locali, che hanno lavorato instancabilmente per riportare il bambino a casa.

