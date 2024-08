Villaggio Italia sbarca a Tokyo: un’immersione nella cultura e nel design italiano

MeteoWeb

Con l’arrivo dell’Amerigo Vespucci nella baia di Tokyo, la capitale nipponica accoglie un evento di grande prestigio: il Villaggio Italia. Questo straordinario spazio, che si estende su una superficie di 22.000 metri quadri distribuiti su quattro piani, promette di essere un vibrante palcoscenico per la cultura e il design italiano.

Villaggio Italia

L’iniziativa, che segue il successo della prima tappa a Los Angeles all’inizio di luglio, è organizzata da Difesa Servizi, la società in house del ministero della Difesa italiano che coordina tutte le fasi del progetto. Durante la cerimonia di apertura, Luca Andreoli, amministratore delegato di Difesa Servizi, ha sottolineato l’importanza di questo evento nel promuovere l’italianità all’estero.

Andreoli ha dichiarato: “Il Villaggio Italia viene raccontato in tanti modi e tutte queste definizioni ci dicono effettivamente quello che vuole rappresentare. Oggi siamo alla seconda edizione dopo Los Angeles, in questa speciale location. Un villaggio allestito in questo straordinario edificio, un terminal crociere, che è una riformulazione di una modalità di realizzazione, che è un po’ la caratteristica di noi italiani di saperci adattare nei posti dove andiamo.”

Il Villaggio Italia ospiterà oltre 40 eventi, offrendo un’ampia gamma di esperienze che spaziano dalla prestigiosa Biennale di Venezia alla Scala di Milano, passando per l’Academy del maestro Riccardo Muti e l’Istituto Italiano di Design. Questo evento rappresenta una vetrina unica per le eccellenze italiane, presentando al pubblico giapponese e internazionale un concentrato di creatività, arte e innovazione tipicamente italiani.

Con una proposta così ricca e diversificata, il Villaggio Italia si conferma come un’importante manifestazione culturale e promozionale, in grado di mettere in luce la qualità e il fascino del made in Italy in uno scenario internazionale di grande rilevanza.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.