Virus sinciziale: l’UE autorizza il primo vaccino a mRna

La Commissione europea ha autorizzato la commercializzazione del vaccino mRna ‘mResvia‘ nell’UE per immunizzare gli adulti sopra i 60 anni contro le malattie respiratorie causate dal virus respiratorio sinciziale (Rsv). Questo virus, generalmente con sintomi lievi, può avere gravi conseguenze per le persone vulnerabili, in particolare gli anziani. Il vaccino mResvia, sviluppato da Moderna, è il primo vaccino a mRna approvato nell’UE per una malattia diversa dal Covid-19.

Il commissario UE per la Salute, Stella Kyriakides, ha sottolineato l’importanza dell’innovazione e dell’accesso alla protezione sanitaria, affermando che la vaccinazione salva vite. L’autorizzazione di mResvia arriva in vista della stagione autunnale/invernale, quando le infezioni respiratorie, come l’Rsv, tendono a crescere. Prima dell’approvazione, il vaccino ha ricevuto una valutazione positiva dall’Agenzia europea per i medicinali (Ema) nel giugno 2024. Ora, spetta alle autorità nazionali degli Stati membri decidere come integrare mResvia nei loro programmi di vaccinazione nazionali.

