10 animali hanno viaggiato nello Spazio prima dell’uomo

Nell’era dell’esplorazione spaziale, gli esseri umani hanno spesso goduto del ruolo di protagonisti. Tuttavia, la strada per le stelle è stata aperta da una serie di pionieri inaspettati: gli animali. Prima che gli astronauti mettessero piede nello spazio, creature di diverse specie hanno affrontato l’ignoto per testare le condizioni dello spazio e garantire la sicurezza delle future missioni umane.

Moscerini della frutta

I moscerini della frutta sono stati i primi esseri viventi a viaggiare nello spazio. Nel 1947, la NASA lanciò una missione che trasportava moscerini della frutta a bordo di un razzo V-2. Questi piccoli insetti furono scelti per il loro ciclo di vita rapido e la loro semplicità genetica, che li rendeva ideali per gli esperimenti spaziali iniziali. Gli scienziati volevano studiare gli effetti delle radiazioni e della microgravità su organismi semplici. I dati raccolti dimostrarono che gli organismi viventi potevano sopravvivere ai viaggi spaziali e fornì una base per gli esperimenti futuri con animali più complessi.

Scimmie

Le scimmie sono state tra i primi mammiferi ad essere inviate nello spazio. Alberto I, una scimmia rhesus, fu lanciato nel 1948 a bordo di un razzo V-2. Tuttavia, la missione non ebbe successo e Alberto I morì a causa delle condizioni estreme. Nonostante i fallimenti iniziali, nel 1959, Miss Baker e Able, due scimmie rhesus, sopravvissero al loro viaggio nello spazio a bordo di un razzo Redstone. La loro missione segnò una pietra miliare, dimostrando che i mammiferi potevano sopravvivere e fornire dati essenziali sugli effetti dello spazio sul corpo.

Cani

L’Unione Sovietica ha giocato un ruolo cruciale nell’utilizzo dei cani per esplorare lo spazio. Laika, il cane che volò a bordo dello Sputnik 2 nel 1957, è diventata il primo animale a orbitare intorno alla Terra. Purtroppo, Laika non sopravvisse al viaggio, ma il suo sacrificio fornì preziose informazioni sugli effetti della microgravità e delle radiazioni. Successivamente, nel 1960, Belka e Strelka orbitarono intorno alla Terra e tornarono sani e salvi, dimostrando che gli animali più grandi potevano sopravvivere e contribuendo a migliorare i futuri viaggi spaziali umani.

Topi

I topi sono stati utilizzati in numerose missioni spaziali sin dagli anni ’50. Grazie alla loro biologia e al loro ciclo di vita relativamente breve, i topi forniscono dati cruciali sulla salute e sulle risposte biologiche agli ambienti spaziali. Nel 1961, l’Unione Sovietica lanciò porcellini d’India, ma i topi rimasero i principali soggetti per studi sulla microgravità. Oggi, la NASA continua a inviare topi sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) per studi su ossa, muscoli e sistemi immunitari.

Porcellini d’India

Nel 1961, l’Unione Sovietica lanciò porcellini d’India a bordo della missione spaziale Korabl-Sputnik 4. Questi piccoli mammiferi furono parte di esperimenti per comprendere come i mammiferi rispondono alle condizioni spaziali. La loro missione contribuì significativamente alla biomedica spaziale e fornì importanti informazioni sullo stress e le reazioni degli animali durante i voli spaziali.

Conigli

Nel 1959, la missione spaziale sovietica portò in orbita un coniglio di nome Marfusha, insieme a due cani. Marfusha fu uno dei primi conigli ad affrontare le sfide del volo spaziale, fornendo dati preziosi sui sistemi cardiovascolare e respiratorio. La missione di Marfusha contribuì a una migliore comprensione di come questi sistemi reagiscono alla microgravità e alle condizioni spaziali.

Rane

Nel 1970, la NASA lanciò due rane toro a bordo della missione Orbiting Frog Otolith. Questo esperimento era progettato per studiare l’effetto della microgravità sul sistema vestibolare delle rane, che aiuta a mantenere l’equilibrio. I risultati hanno fornito importanti dati su come la microgravità influisce sull’equilibrio nei vertebrati e hanno aiutato a migliorare le tecniche di adattamento degli astronauti alle condizioni spaziali.

Tartarughe

La missione sovietica Zond 5 nel 1968 portò due tartarughe intorno alla Luna, rendendole i primi animali a viaggiare e tornare dallo Spazio. Questa missione non solo fornì dati su come le tartarughe affrontano viaggi spaziali prolungati, ma anche sull’esposizione alle radiazioni cosmiche. Le tartarughe sopravvissero al viaggio e contribuirono a migliorare la comprensione delle sfide biologiche associate ai viaggi spaziali di lunga durata.

Pesci

I pesci sono stati inclusi in varie missioni spaziali per studiare l’effetto della microgravità sulla vita acquatica. Nel 1973, gli Stati Uniti inviaronno pesci mummichog allo Skylab, mentre pesci zebra sono stati studiati a bordo della ISS. I dati raccolti hanno fornito informazioni preziose su come la microgravità influisce sul movimento, sullo sviluppo muscolare e sul comportamento degli organismi acquatici.

Gatti

Il 18 ottobre 1963, la Francia inviò il primo gatto nello spazio, Félicette. Questa missione unica aveva l’obiettivo di studiare gli effetti del volo spaziale sul cervello dei felini. Félicette sopravvisse al suo viaggio e tornò sulla Terra sana e salva, contribuendo con dati cruciali sulle reazioni cerebrali agli ambienti spaziali e rendendola una pioniera spaziale nel regno felino.

Gli animali nello Spazio

Gli animali che hanno viaggiato nello spazio hanno fornito dati essenziali per la sicurezza e il successo delle missioni spaziali umane. Senza il loro coraggio e le loro sofferenze, le esplorazioni spaziali non sarebbero state possibili. I loro contributi continuano a essere celebrati e studiati, e la loro eredità vive nei progressi della scienza spaziale e nella preparazione degli astronauti per le sfide del cosmo. Grazie a questi pionieri a quattro zampe e a due ali, l’umanità ha potuto espandere i propri orizzonti verso l’infinito e oltre.

