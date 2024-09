Il 3 settembre 1976 Viking 2 atterra su Marte e cattura le prime immagini a colori di Utopia Planitia

MeteoWeb

Il 3 settembre 1976 la sonda Viking 2 della NASA raggiunse con successo la superficie di Marte, atterrando su Utopia Planitia, una vasta pianura situata nell’emisfero settentrionale del Pianeta Rosso. Questa storica missione ha rappresentato un passo cruciale nella storia dell’esplorazione spaziale, fornendo le prime immagini ravvicinate a colori della superficie marziana.

Viking 2 faceva parte del programma Viking, progettato per esplorare Marte e cercare segni di vita. Dopo un viaggio di quasi un anno, la sonda atterrò in una regione scelta per la sua sicurezza e per il suo potenziale interesse scientifico. Le immagini trasmesse dalla sonda rivelarono un paesaggio sorprendente, caratterizzato da un terreno roccioso e una sottile atmosfera polverosa. Le prime foto a colori mostrarono un suolo rossastro, confermando il colore distintivo di Marte, causato dalla presenza di ossidi di ferro.

Oltre alle immagini, Viking 2 condusse esperimenti per analizzare il suolo e cercare tracce di vita, sebbene i risultati non abbiano confermato l’esistenza di forme di vita marziane. La missione Viking 2 ha lasciato un’eredità duratura, aprendo la strada alle future esplorazioni del Pianeta Rosso.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.