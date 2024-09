Il 7 settembre 1533 Anna Bolena dà alla luce la futura regina Elisabetta I

MeteoWeb

Il 7 settembre 1533, nel Palazzo di Greenwich, Anna Bolena, seconda moglie di Enrico VIII, diede alla luce una bambina destinata a cambiare il corso della storia: Elisabetta I. Questo evento, accolto con delusione dalla corte, che sperava in un erede maschio, si rivelò invece cruciale per il futuro dell’Inghilterra.

Elisabetta, figlia di un matrimonio controverso che aveva spinto Enrico VIII a rompere con la Chiesa cattolica, sarebbe diventata una delle sovrane più celebri e influenti della storia britannica. Sebbene inizialmente vista come una pedina nelle complesse dinamiche di potere della corte, la sua ascesa al trono nel 1558 segnò l’inizio di un’epoca d’oro per il regno inglese.

Il regno di Elisabetta I, noto come l’età elisabettiana, vide l’espansione coloniale, la sconfitta dell’Invincibile Armada spagnola e il fiorire della cultura inglese con figure come William Shakespeare. La sua lunga e brillante reggenza consolidò l’Inghilterra come una potenza europea e le conferì l’appellativo di “Regina Vergine“, per la sua decisione di non sposarsi mai.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.