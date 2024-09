Tornata la neve in Abruzzo ma non finisce qui: altre nevicate in arrivo

MeteoWeb

L’irruzione di aria polare marittima non ha tardato a manifestarsi, facendo sentire i suoi effetti anche in Abruzzo. Le temperature sono calate bruscamente in diverse aree, in particolare sui rilievi appenninici come il Gran Sasso e la Maiella.

Al Rifugio Franchetti, a 2433 metri di altitudine, la colonnina di mercurio è scesa a -0,9°C, mentre a Campo Imperatore, a 2132 metri, si sono registrati 0,5°C. Anche al Rifugio Duca degli Abruzzi è caduta la prima neve. Questi dati provengono dalle stazioni meteorologiche che fanno parte della rete di monitoraggio dell’associazione “Caput Frigoris“.

Le prime nevicate segnano l’avvio della stagione invernale, trasformando il paesaggio in uno scenario affascinante. La quantità di neve che si accumula al Rifugio Franchetti, a Campo Imperatore e al Rifugio Duca degli Abruzzi può variare di anno in anno, ma generalmente queste zone ricevono abbondanti nevicate nel corso dell’inverno.

Il Rifugio Franchetti, situato a 2433 metri di altitudine, può vedere accumuli di neve significativi, spesso superando i 2-3 metri durante la stagione fredda. Si trova nel cuore del Gran Sasso d’Italia, tra il Corno Grande e il Corno Piccolo, nel Vallone delle Cornacchie. È situato nel comune di Pietracamela, sopra la località di Prati di Tivo, sul versante teramano del massiccio.

Campo Imperatore, a 2132 metri, è noto per le sue intense nevicate, con accumuli che possono facilmente superare i 2 metri. Si trova nella provincia dell’Aquila, all’interno del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. L’altopiano si estende tra i 1500 e i 2100 metri di quota ed è famoso per i suoi paesaggi mozzafiato, tanto da essere chiamato il “Piccolo Tibet” d’Abruzzo.

Il Rifugio Duca degli Abruzzi, a 2388 metri di altitudine, si trova sulla Cresta del Monte Portella, nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, vicino al Corno Grande e alle principali cime del massiccio.

La Maiella attende ancora la sua prima nevicata, ma con queste condizioni meteorologiche tipiche del tardo autunno, non passerà molto tempo prima che arrivi.

In Italia, infatti, le temperature rimarranno al di sotto della media stagionale, anche se ci saranno frequenti spazi di cielo sereno. Il clima resterà comunque piuttosto fresco, con un freddo più intenso sulle montagne. Periodi di forte instabilità e tempo perturbato si alterneranno anche durante la prossima settimana. Questa situazione favorirà precipitazioni superiori alla norma, soprattutto nelle regioni del Centro-Sud, mantenendo le temperature inferiori alla media, probabilmente fino alla fine di settembre.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.