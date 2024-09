Aereo biposto disperso sull’Appennino, ricerche in corso

MeteoWeb

Risulta disperso in Appennino un aereo da turismo biposto partito ieri mattina da Pavullo nel Frignano (Modena): l’ultima segnalazione dei radar lo avrebbero localizzato in zona Sassalbo, comune di Fivizzano, in provincia di Massa Carrara. Le ricerche sono state avviate anche nelle confinante provincia di Reggio Emilia, sul Cerreto. Impegnato il Soccorso Alpino con l’Aeronautica e i carabinieri. Sul crinale è presente fitta nebbia che complica le operazioni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.