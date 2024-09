Aereo diretto a New York costretto a tornare a Zurigo per anomalia di pressione

MeteoWeb

Un volo Swiss, partito alle 17:57 da Zurigo e diretto a New York, è dovuto tornare indietro. Secondo le registrazioni di volo, l’aereo è atterrato di nuovo a Zurigo alle 19:14. La causa è stata un’irregolarità della pressione in cabina. L’anomalia ha fatto scattare un segnale di emergenza e i piloti hanno iniziato a ridurre l’altitudine di volo, ha indicato un portavoce di Swiss. Durante la discesa si sono attivate le maschere di ossigeno per i passeggeri: si è trattato di una normale procedura per la sicurezza, ha precisato Swiss.

Per alcuni minuti, l’Airbus A330 ha fatto dei giri in aria nella regione di Aarau. L’aereo con 205 passeggeri a bordo è in seguito riuscito ad atterrare in sicurezza e senza ulteriori incidenti all’aeroporto di Zurigo.

A titolo precauzionale, i pompieri sono stati chiamati all’aeroporto per la fase di atterraggio. Questo perché il velivolo aveva fatto il pieno di carburante e a causa del peso i freni si sono surriscaldati, ma senza conseguenze.

