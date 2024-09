Africa, inondazioni nell’Ovest: milioni di persone colpite e centinaia di vittime

MeteoWeb

Le gravi inondazioni causate da una stagione delle piogge particolarmente intensa quest’estate nell’Africa centrale e occidentale hanno innescato una crisi umanitaria che ha causato centinaia di morti, milioni di persone colpite e decine di migliaia di sfollati. Da luglio, piogge torrenziali hanno colpito 1,5 milioni di persone e ucciso 341 persone in Ciad, secondo l’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA). “Le 23 province del Paese sono attualmente colpite dalla crisi delle inondazioni, diventata sempre più ricorrente negli ultimi anni”, si legge in questo rapporto del 3 settembre che riporta “164.079 case distrutte, 259.000 ettari di campi distrutti e 66.700 capi di bestiame portati via”. Secondo l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), le comunità di rifugiati nell’est del Paese sono particolarmente vulnerabili, con oltre 40.000 rifugiati colpiti.

In Niger, da giugno le piogge hanno causato almeno 273 morti, secondo i dati pubblicati all’inizio di settembre dalle autorità. In totale, la ONG Save the Children conta 649.184 sfollati. Secondo l’UNHCR, le inondazioni hanno devastato infrastrutture (strade, terreni agricoli), distrutto quasi 50.000 case e interrotto l’istruzione di oltre 39.000 bambini, in particolare nel sud del Paese, dove vive un gran numero di sfollati.

In Nigeria, 29 dei 36 stati del Paese, situati principalmente nel nord, sono stati colpiti dall’innalzamento delle acque del fiume Niger e del suo affluente, il Benue, i due fiumi più grandi del Paese. Secondo l’UNHCR, da metà luglio sono più di 600.000 le persone colpite. Almeno 200 persone sono morte e più di 225.000 sono state sfollate, molte delle quali erano già state sradicate a causa dei conflitti e dei cambiamenti climatici. “Sono stati danneggiati anche più di 115.265 ettari di terreno coltivato”, afferma l’organizzazione, che cita dati del governo nigeriano e stima che “un bambino su sei ha dovuto affrontare la fame tra giugno e agosto di quest’anno – un aumento del 25% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno”.

Più a est, in Sudan e nel Sud Sudan, secondo le Nazioni Unite, le inondazioni hanno ucciso decine di persone e provocato lo sfollamento di 1,2 milioni di persone. Il Sud Sudan, uno dei Paesi più poveri del mondo, sta affrontando le peggiori inondazioni degli ultimi decenni. Secondo un rapporto dell’OCHA del 5 settembre, hanno colpito “più di 710.000 persone in 30 delle 78 contee” del Paese. “Queste inondazioni hanno distrutto o danneggiato in modo significativo case, raccolti e infrastrutture cruciali, interrompendo il sistema educativo e i servizi sanitari e aumentando il rischio di epidemie”, avverte l’organizzazione.

In Sudan, le inondazioni colpiscono il Paese ogni anno, ma la guerra tra generali rivali che dura da più di 16 mesi ha spinto milioni di sfollati nelle zone alluvionate. Ocha stima il numero delle persone colpite in oltre 490.000, soprattutto nel nord e nell’est del Paese, in particolare nel Darfur e nella regione del Mar Rosso. Secondo un rapporto del Ministero della Salute del 26 agosto, sono morte almeno 132 persone. Al 6 settembre, l’UNHCR contava più di 35.000 case distrutte e quasi 45.000 danneggiate. Migliaia di bambini sono minacciati dall’epidemia di colera causata da inondazioni e acque stagnanti.

