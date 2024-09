L’agosto 2024 è il 2° più caldo registrato in Valle d’Aosta

MeteoWeb

In Valle d’Aosta, l’agosto 2024 è stato caldo e asciutto: non si registravano temperature medie così alte dal 2003. Lo riporta in un post il Centro funzionale regionale. “Prendendo come riferimento – si legge – la stazione meteo di Saint-Christophe, la temperatura media del mese è stata di +24,6°C, 3°C superiore alla media trentennale di riferimento (+21,7°C) e di poco inferiore solo all’agosto del 2003 (+24,8°C), finora il più caldo mai registrato”.

“Questo conferma il trend caldo degli ultimi anni; bisogna infatti risalire al 2014 per trovare un agosto sotto la media di riferimento. La temperatura ha superato i +30°C per ben 27 giornate, con il picco massimo di +36,9°C registrato l’1 agosto“, si legge ancora.

Considerando le precipitazioni, “sono state sporadiche, associate per lo più a fenomeni temporaleschi. La pioggia di agosto è stata di 35,3 millimetri di media sulla Valle d’Aosta, la seconda più bassa degli ultimi 25 anni, superiore solo al 2016 e meno della metà della media del mese (83,8 mm)”. Nonostante le scarse piogge, “le portate della Dora Baltea sono state comunque nella media grazie anche al contributo derivante dalla fusione glaciale in alta quota”.

