Agricoltura: Pichetto si congratula con Giansanti, “ruolo chiave per l’Italia in Europa”

Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, si è congratulato con Massimiliano Giansanti per la sua nomina a Presidente del COPA, il Comitato delle Organizzazioni professionali agricole europee. Un riconoscimento importante per l’Italia, che secondo Pichetto “conferma la centralità dell’Italia nel complesso contesto agricolo europeo“. Il Ministro ha sottolineato come la leadership di Giansanti rappresenti un punto di forza per il Paese, in un momento in cui le sfide per il settore agricolo a livello europeo sono sempre più pressanti.

Tra i temi prioritari che il nuovo Presidente del COPA dovrà affrontare, Pichetto ha evidenziato “l’impatto dei cambiamenti climatici e la decarbonizzazione del settore agricolo“. Il Ministro ha inoltre sottolineato l’importanza di “ricorrere a fonti rinnovabili innovative” per raggiungere questi obiettivi, evidenziando il ruolo centrale dell’Italia, che si distingue non solo per l’eccellenza nel settore agroalimentare, ma anche per l’impegno verso la sostenibilità ambientale.

“È dunque importante che a guidare il Comitato delle Organizzazioni professionali agricole europee ci sia il rappresentante di un Paese che esprime eccellenza agroalimentare e impegno per l’ambiente“, ha concluso Pichetto, ribadendo la sua fiducia nella leadership italiana in ambito agricolo e nelle sfide future.

