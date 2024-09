Airbus fornirà oltre 200 pannelli solari Sparkwing per MDA Space

MeteoWeb

Airbus ha annunciato oggi di essere stata scelta da MDA Space Ltd. (TSX:MDA), fornitore leader di tecnologie avanzate per l’industria spaziale globale in forte crescita, per la fornitura di pannelli solari per MDA AURORATM, la linea di prodotti satellitari riconfigurabili in orbita che consente alle costellazioni di estendere le reti di comunicazione a ogni angolo del mondo.

Airbus fornirà più di 200 pannelli solari Sparkwing che saranno costruiti su una linea dedicata presso lo stabilimento di produzione ad alta capacità di Airbus a Leida, nei Paesi Bassi. Questi sono i più grandi modelli di pannelli solari Sparkwing realizzati a oggi, costituiti da due ali con cinque pannelli ciascuno, per un superficie fotovoltaica di oltre 30 mq. La supply chain di MDA AURORATM contribuirà a supportare le consegne di prodotti per la costellazione di satelliti in orbita terrestre bassa (LEO) Lightspeed di Telesat, una rete globale innovativa e avanzata che porterà connettività di classe enterprise ai clienti di tutto il mondo.

“Siamo felici di essere stati scelti come fornitore di pannelli solari per collaborare con MDA Space al progetto Telesat Lightspeed. I nostri pannelli solari Sparkwing, industrializzati, non solo soddisfano le esigenze di questa rivoluzionaria costellazione, ma sono anche progettati per garantire prestazioni ottimali nello spazio. I pannelli solari Sparkwing sono progettati per la produzione in serie, e sono ideali per le costellazioni. Daremo così il nostro contributo a un progetto che promuove la connettività spaziale”, ha dichiarato Rob Postma, Managing Director di Airbus nei Paesi Bassi.

Progettata per rispondere alle esigenze tecniche e commerciali in evoluzione dell’industria satellitare, la linea di prodotti satellitari riconfigurabili MDA AURORATM offre agli operatori una flessibilità e una funzionalità senza precedenti, migliorando notevolmente le prestazioni delle costellazioni a costi e tempi di commercializzazione ridotti.

Sparkwing è il primo generatore solare al mondo per piccoli satelliti disponibile in commercio. Inizialmente ottimizzato per le missioni in orbita terrestre bassa che richiedono livelli di potenza compresi tra 100W e 2000W, offre ai clienti una scelta di oltre trenta dimensioni di pannelli diverse, configurabili con uno, due o tre pannelli per ala, e un’unica attuazione necessaria (grazie a un unico sistema di bloccaggio per ala). Nel frattempo, la sua gamma di applicazioni si è ampliata fino a coprire anche richieste di potenza più elevate e un numero maggiore di pannelli, e di dimensioni maggiori per ala, per missioni in orbita bassa e oltre. Oltre alla generazione di energia, il prodotto offre un’elevata rigidità, uno sforzo di integrazione minimo (è stato concepito per essere integrato direttamente dal cliente) e requisiti minimi sulle tolleranze delle pareti laterali. Sparkwing è un prodotto sviluppato da Airbus nei Paesi Bassi, con il supporto dell’Ufficio Spaziale Olandese e dell’ESA.

