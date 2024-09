Al G7 di Napoli la foto di famiglia è senza il Vesuvio

MeteoWeb

Foto di famiglia senza il Vesuvio al G7 della Cultura di Napoli. È la situazione singolare di fronte alla quale si sono trovati i fotografi accreditati pronti per scattare la foto ai responsabili della cultura riuniti a Napoli per la ministeriale ospitata dall’Italia, presidente di turno del G7. I lavori si svolgono a Palazzo Reale e la location per la “foto di famiglia” è stata individuata nella terrazza della reggia, dalla quale si gode il panorama del golfo di Napoli con il tradizionale scorcio del Vesuvio sul mare, immagine tra le più rappresentative della città. Con sorpresa dei fotografi, però, alle spalle dei ministri era possibile intravedere solo un piccolo scorcio della Penisola sorrentina, senza che dalla posizione scelta dagli organizzatori si potesse ammirare il profilo del vulcano.

Ci sono i rappresenti delle delegazioni, ci sono i sorrisi ma alle spalle, sullo sfondo, si staglia ‘solo’ il profilo della Costiera Sorrentina ma non il simbolo di Napoli nel mondo. Delusione per i fotografi “eravamo ad un metro dalla cartolina ma il set era già stato allestito“.

