Tensione nei cieli dell’Alaska: caccia russo Su-35 sfiora la collisione con aereo NORAD | VIDEO

La scorsa settimana, il 23 settembre 2024, si è verificato un incidente tra un aereo del NORAD (North American Aerospace Defense Command) e un caccia russo Su-35 all’interno della Zona di identificazione di difesa aerea dell’Alaska (ADIZ).

Il caccia russo e il NORAD

Secondo quanto riportato dalle fonti ufficiali, l’evento ha coinvolto un’intercettazione condotta in modo “sicuro e disciplinato” da parte delle forze del NORAD. Tuttavia, il comportamento del caccia russo è stato definito problematico. “La condotta di un Su-35 russo è stata pericolosa, poco professionale e ha messo in pericolo tutti. Non è stata ciò che ci si aspetterebbe da un’aeronautica militare professionale“, ha dichiarato il generale Gregory Guillot, confermando la gravità della situazione.

L’incontro nella zona aerea protetta dell’Alaska solleva preoccupazioni riguardo alle tensioni sempre più crescenti tra le forze aeree russe e quelle occidentali, accentuate da questi episodi di alta tensione. Il NORAD continua a monitorare attentamente i cieli per prevenire possibili escalation in una regione strategica per la sicurezza degli Stati Uniti e del Nord America.

